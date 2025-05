Verzaubere Deinen Außenbereich mit Licht

Das smarte Philips Hue Lichtsystem eignet sich für Dein gesamtes Zuhause, im Innen- wie im Außenbereich. Wir bieten zwei Arten von Außenleuchten: Leuchten mit Standardnetzspannung (zum Anschluss an das Stromnetz in Deinem Zuhause) und mit Niederspannung betriebene Leuchten, die Du einfach an jede Außensteckdose anschließen kannst. Diese als Niedervolt bezeichnete Produktfamilie ermöglicht Dir eine flexiblere Gestaltung Deiner Außenbeleuchtung. Verwandle mit dem smarten Philips Hue Lichtsystem Deinen Außenbereich.