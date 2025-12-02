Ob es sich um ein romantisches Abendessen, ein Familientreffen oder einen Arbeitstag von zu Hause aus handelt – Philips Hue hat smarte Esszimmerleuchten, die für jeden Anlass das optimale Licht bieten.
Optimales Licht für jede Deiner Mahlzeiten
Du möchtest zu Hause eine Atmosphäre wie im Restaurant schaffen? Mit einem Fingertipp in der Philips Hue App kannst Du das Abendessen so gemütlich oder lebhaft gestalten, wie Du möchtest. Stelle warme, sanfte Töne für ein Abendessen unter der Woche ein, oder entscheide Dich für helle, lebhafte Farben für ein Dinner mit Freunden.
Perfekte Esszimmerbeleuchtung für einen Abend mit Freunden
Jeder Moment braucht den perfekten Soundtrack – und mit Philips Hue kannst Du Deine Esszimmerbeleuchtung im Takt der Musik tanzen lassen.
Die beste Esszimmerbeleuchtung für mehr Stimmung
Leitfaden für die Esszimmerbeleuchtung
Welche Lichtfarbe eignet sich am besten für das Esszimmer?
Wie hoch sollte eine Esszimmerleuchte über einem Tisch hängen?
Sollten Esszimmer- und Küchenbeleuchtung aufeinander abgestimmt sein?
Weitere Ideen für smarte Esszimmerbeleuchtung
Tipps für die Unterschrankbeleuchtung
Die Beleuchtung unter Schränken ist eine stilvolle Möglichkeit, für Atmosphäre zu sorgen und gleichzeitig Arbeitsbereiche zu beleuchten. Entdecke, wie Du Lightstrips unter Deinen Schränken am besten einsetzen kannst.
Wie smartes Licht Dein Esszimmer verändern kann
Hast Du Dich schon einmal gefragt, was smarte Beleuchtung eigentlich ist? Hier findest Du eine einfache Erklärung, wie smarte Beleuchtung funktioniert und was Du damit machen kannst.