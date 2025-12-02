Esszimmerbeleuchtung

Optimales Licht für jede Deiner Mahlzeiten

Du möchtest zu Hause eine Atmosphäre wie im Restaurant schaffen? Mit einem Fingertipp in der Philips Hue App kannst Du das Abendessen so gemütlich oder lebhaft gestalten, wie Du möchtest. Stelle warme, sanfte Töne für ein Abendessen unter der Woche ein, oder entscheide Dich für helle, lebhafte Farben für ein Dinner mit Freunden.