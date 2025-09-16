Support
LED Einbauleuchten

Smarte LED-Einbauspots

Smarte Beleuchtung ist mehr als nur eine einfache Lampe. Philips Hue gibt es in allen Formen und Größen, einschließlich Einbauleuchten.

Leitfaden für smarte LED-Einbauspots

Kann ich Einbauleuchten in Fluren verwenden?

Kann ich LED-Einbauspots in der Küche verwenden?

Was ist versenkte Dosenbeleuchtung?

Was sind smarte LED-Einbauspots?

Welche smarten Lampen kann ich für Einbauleuchten verwenden?

Kann ich LED-Einbauspots per Sprache steuern?

Erfahre mehr über smarte LED-Einbaustrahler

LED Einbauleuchten für den Sportraum

So erhältst Du die beste Beleuchtung für das Fitnessstudio zu Hause

Tipps für die Auswahl und Platzierung von smarten Einbau- und Einlegeleuchten für Dein Fitnessstudio zu Hause.
Einbauleuchten für das Wohnzimmer

Stilvolle Beleuchtungsideen für das Wohnzimmer

Smarte Einbau- und Einlegeleuchten sorgen in Deinem Wohnzimmer nicht nur für genügend Licht, sondern auch für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
LED Einbauleuchten für das Kinderzimmer

Nachtlichter für Kinder

Mit klug platzierten, smarten Einbaulampen sind die Kinderzimmer in Deinem Zuhause gut beleuchtet zum Hausaufgaben machen, Spielen und Schlafen.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

