Smarte Beleuchtung ist eine fortschrittliche Art, Dein Zuhause zu beleuchten.
Was ist smarte Beleuchtung?
In diesem Beitrag...
Wie funktioniert smarte Beleuchtung?
Smarte Lampen sind mit einem Chip ausgestattet, der sie mit anderen Geräten drahtlos kommunizieren lässt. Jede Lampe kann sich mit einer App, einem Smart-Home-Assistenten oder anderem smarten Zubehör verbinden, sodass Du Deine Lampen automatisieren, ihre Farbe ändern oder sie aus der Ferne steuern kannst.
Worin unterscheiden sie sich also von normalen Lampen? Herkömmliche Lampen können nur ein- oder ausgeschaltet werden. Du kannst sie dimmen, aber das funktioniert nur mit einem verdrahteten Schalter.
Smarte Lichttechnologie
Es gibt mehrere Technologien, die eine Lampe zu einer smarten Lampe machen. zigbee, Bluetooth und WLAN sind die beliebtesten.
zigbee-Beleuchtung
zigbee ist eine drahtlose Technologie, die es Deinen Smart-Home-Geräten ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Sie wird häufig im Smart Home eingesetzt, da diese Technologie sehr sicher ist, wenig Strom verbraucht (die Batterien Deiner smarten Schalter werden gefühlt nie leer!) und auch dann funktioniert, wenn das WLAN nicht verfügbar ist.
WLAN-Beleuchtung
WLAN ist eine beliebte Technologie für smarte Beleuchtung, weil sie uns so vertraut ist. Deine Lampen nutzen das WLAN-Netzwerk in Deinem Zuhause, um miteinander zu kommunizieren. Diese Technologie hat jedoch auch Nachteile: Dein WLAN kann überlastet werden, die Lichter funktionieren nicht, wenn der Router ausgefallen ist, und die Reichweite ist auf Dein WLAN-Signal beschränkt.
Bluetooth-Beleuchtung
Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die RF-Signale zum Senden von Daten verwendet. Es funktioniert einfach, erfordert keine weitere Hardware und ist für fast jeden zugänglich. Aber Bluetooth speichert nur begrenzte Daten pro Gerät und ist nur über kurze Entfernungen nutzbar.
Erfordert eine Steuerungszentrale
Steuere Deine Beleuchtung von überall aus
Verlangsamt das WLAN nicht*
Funktioniert auch, wenn Dein WLAN nicht verfügbar ist**
Steuere Deine Beleuchtung mit der App
Beleuchtung automatisieren
Timer einstellen
Synchronisiere Deine Beleuchtung mit TV, Musik, Games
Sprachsteuerung
Hinzufügen und Anpassen von smartem Zubehör
Außenbeleuchtung hinzufügen
*zigbee und WLAN verwenden das gleiche Frequenzband (2,4 GHz), aber Zigbee nutzt keine WLAN Bandbreite zur Steuerung der Beleuchtung.
**Lampen können über smarte Schalter und Automatisierungen gesteuert werden, aber eine App und die Steuerung von unterwegs sind ausgeschlossen.
Was ist eine Steuerungszentrale?
Smarte Lampen, die mit zigbee betrieben werden, entfalten ihr volles Potenzial erst mit einer smarten Steuerungszentrale. Diese stellt ein besonders schnelles zigbee-Netzwerk her und verbindet Dein System mit dem Internet.
Sobald das Signal steht, bilden die Lampen ein Mesh-Netzwerk. Deshalb kannst Du überall in Deinem Zuhause Lampen hinzufügen, die alle „einfach funktionieren“. Jede Lampe ist quasi ein Repeater, der das zigbee-Netzwerk erweitert und verstärkt.
Im Philips Hue System gibt es zwei smarte Steuerungszentralen: die Hue Bridge und die Hue Bridge Pro.
LED-Technologie
Warum sind smarte Lampen LEDs? Ein paar Gründe:
1. Sie erhitzen sich nicht wie andere Leuchtmittel, denn das würde den Chip, der sie smart macht, beschädigen.
2. LEDs haben bereits eine interne Elektronik, sodass es einfacher ist, den smarten Chip einzubauen.
3. Sie können Millionen von Lichtfarben erzeugen.
4. Sie sind der derzeitige Standard in der Hausbeleuchtung, unter anderem wegen ihrer Energieeffizienz.
Eine Abkürzung weniger, um die Du Dir Gedanken machen musst. Es gibt noch ein paar andere, wie RGB, IC, WW... Diese Abkürzungen beziehen sich auf die Farben der LEDs.
Wusstest Du schon? Signify, das Unternehmen hinter Philips Hue, steht auch hinter Color Kinetics, dem Unternehmen, das sich auf „dynamische architektonische Lichtsysteme“ spezialisiert hat (d. h. ausgefallene professionelle Beleuchtung für Arenen, Lichtshows und dergleichen). Eines seiner größten Forschungsbereiche ist das Thema Farbe. Das bedeutet, dass wir in Sachen Farbbeleuchtung auf die besten Experten zurückgreifen können.
RGB-Lampen
Steht für „rot, grün, blau“.
RGB-Lampen mischen rote, grüne und blaue LEDs (die Grundfarben des Lichts), um eine große Vielfalt an Farben zu erzeugen – über 16 Millionen, um genau zu sein. RGB-Lampen haben keine weißen LEDs, aber sie können trotzdem einen weißen Farbton erzeugen, indem sie Rot, Grün und Blau mischen. Diese Lampen können jeweils nur eine einzige Farbe erzeugen.
RGBIC-Lampen
Steht für „rot, grün, blau“ und „independent Controller“ (im Deutschen übersetzt "unabhäniger Controller").
Oftmals liest man auch „unabhängige Steuerung“ oder „unabhängiger Chip“, aber das bedeutet alles das Gleiche: Die verschiedenen LEDs lassen sich einzeln steuern, sodass man mehrere Farben gleichzeitig sieht.
RGBA-Lampen
Bedeutet “red, green, blue, amber” (im Deutschen übersetzt „rot, grün, blau, bernsteinfarben“).
RGBA-Lampen verwenden zusätzlich zu den Farben Rot, Grün und Blau auch Bernstein, sodass sie ein breiteres Spektrum an gelbem Licht, einschließlich Orange und Gold, abbilden können.
RGBW-Lampen
Bedeutet „rot, grün, blau, warmweiß“.
RGBW-Lampen (verwirrenderweise manchmal auch RGBWW-Lampen genannt) verfügen ebenfalls über einen warmweißen Chip, der Tausende von zusätzlichen Weißlichtschattierungen enthält. So erhältst Du Abstufungen von warm- bis kaltweißem Licht.
RGBWW-Lampen
Bedeutet „rot, grün, blau, kaltweiß, warmweiß“.
Die zwei unterschiedlich weißen LEDs sorgen dafür, dass das Licht noch sattere Farben erzeugen kann. Die meisten farbfähigen Philips Hue Lampen verwenden diese Technologie.
RGBWWIC-Lampen
Bedeutet „rot, grün, blau, kaltweiß, warmweiß“ und “independent controller” (im Deutschen übersetzt „unabhängige Steuerung“).
Das ist die Technologie der meisten Philips Hue Lampen mit Farbverlauf. Du erhältst alle gewünschten Lichtfarben und kannst mehrere Farben gleichzeitig einstellen. Bei den Hue Gradient Produkten konrollierst Du nicht einzelne, sondern Gruppen von LEDs, sodass ein harmonischer Farbverlauf ohne harte Übergänge entsteht.
Warum solltest Du smarte Beleuchtung brauchen?
Die Vorteile smarter Beleuchtung beschränken sich nicht auf die Fernsteuerung der Beleuchtung.
Komfort
Lampen, die auf Deine persönlichen Wünsche reagieren. Du gehst vorbei – und das Licht schaltet sich ein. Schlafenszeit? Das Licht wird automatisch gedimmt. Alle Hände voll? Sag Deinem Smart-Home-Assistenten, was er tun soll. Smarte Beleuchtung ist nicht nur intelligent: sie macht Dein Leben auch einfach etwas angenehmer.
Sprachsteuerung
Eine der gefragtesten Funktionen smarter Beleuchtung ist die Sprachsteuerung, mit der Du Deine Beleuchtung mit einem Befehl einstellen kannst. „Alexa, mach das Licht an.” „Siri, mach es im Wohnzimmer gemütlich.”
Automatisierungen
Lege fest, dass Deine Lampen zu einer bestimmten Zeit und mit bestimmten Einstellungen an- und ausgehen sollen. Außerdem bieten Dir spezielle Automatisierungen wie „Natürlich Aufwachen“ und „Schlafen gehen“ noch mehr Möglichkeiten.
Leicht dimmbares Licht
Herkömmliche Lampen benötigen einen speziellen, fest in das Stromnetz installierten Dimmschalter. Bei smarten Lampen ist das Dimmen bereits integriert. Du kannst sie direkt per App, mit smarten Schaltern oder per Sprachbefehl dimmen.
Surround-Beleuchtung
Synchronisiere Deine Beleuchtung mit Deinem Fernseher oder PC und beobachte, wie sie tanzt, blinkt, dunkler und heller wird und ihre Farbe zusammen mit dem Inhalt auf dem Bildschirm ändert.
Erziele einzigartige Lichteffekte
Lass Deine Beleuchtung funkeln, wie ein Kamin flackern oder wie Sterne blinken. Du kannst Deine Beleuchtung sogar zwischen verschiedenen Farben wechseln lassen.
Mit anderen Geräten verbinden
Kommunikationsstandards wie Matter machen es ganz einfach, ein vollständiges Smart Home einzurichten. Verwende Dein smartes Lichtsystem mit anderen vernetzten Geräten wie Kameras, Lautsprechern, Thermostaten und Home Assistants.
Wir empfehlen...
Hue
Hue Bridge Pro
CHF 90.00
Hue White & Color Ambiance
Starter-Set: 3 smarte E27-Lampen + Dimmschalter + Hue Bridge Pro
CHF 200.00
Fragen und Antworten
Wer hat smarte Beleuchtung erfunden?
Wer hat smarte Beleuchtung erfunden?
Sollte ich mich für eine smarte Lampe oder einen smarten Schalter entscheiden?
Sollte ich mich für eine smarte Lampe oder einen smarten Schalter entscheiden?
Was sind einzeln ansteuerbare LEDs?
Was sind einzeln ansteuerbare LEDs?
Was ist der Unterschied zwischen RGBA und RGBWW?
Was ist der Unterschied zwischen RGBA und RGBWW?
Wie stellt Philips Hue sicher, dass alle Lampen die gleiche Farbe anzeigen?
Wie stellt Philips Hue sicher, dass alle Lampen die gleiche Farbe anzeigen?
Was macht die farbfähigen Philips Hue Lampen besonders?
Was macht die farbfähigen Philips Hue Lampen besonders?
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.