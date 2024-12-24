Mit einer Philips Hue Bridge, Lichtern und smartem Zubehör bieten diese Starter-Sets alles, was Du für die Einrichtung Deines intelligenten Lichtsystems benötigst.
18 Produkte
Exklusiv
White & Color Ambiance
Starter-Set: 4 smarte Lampen E27 (1100) + Dimmschalter
Bis zu 1100 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Hue Dimmschalter
CHF 230.00
Sale
Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Füge bis zu 50 Lampen hinzu
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
CHF 160.00
CHF 128.00
White & Color Ambiance
Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Smarte Steuerung
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
CHF 180.00
White & Color Ambiance
Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Dimmschalter
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Dimmschalter
CHF 150.00
White Ambiance
Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Bis zu 1055 Lumen*
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Hue Dimmschalter
CHF 130.00
Spare im Set
White
Starter-Set: E27 Lampe A60 Doppelpack + Smart Button
Bis zu 1055 Lumen*
Warmweiß
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
CHF 90.00
White & Color Ambiance
Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Smart Button
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Smart Button
CHF 150.00
Spare im Set
White Ambiance
Starter-Set: E27 Lampe A60 Dreierpack + Smart Button
Bis zu 1055 Lumen*
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Smart Button
CHF 130.00
Spare im Set
White & Color Ambiance
Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Smart Button
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Smart Button
CHF 190.00
White & Color Ambiance
Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Intelligente Lichtregelung
CHF 140.00
Exklusiv
White Ambiance
Starter-Set: 4 smarte Lampen E27 (1100) + Dimmschalter
Bis zu 1100 Lumen
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Inklusive Hue Dimmschalter
CHF 160.00
Spare im Set
White & Color Ambiance
Starter-Set: E27 Lampe A60 Doppelpack - 1100lm + Dimmschalter + Smart Plug
Bis zu 1100 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Smart Plug enthalten
CHF 190.00
Leitfaden für smarte Starter-Sets
Warum sollte ich ein Starter-Set für LED-Beleuchtung kaufen?
Warum sollte ich ein Starter-Set für LED-Beleuchtung kaufen?
Wie verwende ich ein Starter-Set für LED-Beleuchtung?
Wie verwende ich ein Starter-Set für LED-Beleuchtung?
Welches Starter-Set für smarte Beleuchtung sollte ich kaufen?
Welches Starter-Set für smarte Beleuchtung sollte ich kaufen?
Was ist ein Smart Light Starter-Set?
Was ist ein Smart Light Starter-Set?
Wie richtet man smarte LED-Lichter ein?
Wie richtet man smarte LED-Lichter ein?
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.