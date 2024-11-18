Bringe Dein Zuhause mit dekorativer Beleuchtung zum Strahlen, zum Beispiel mit smarten Lichterketten für drinnen und draußen.
3 Produkte
Exklusiv
White & Color Ambiance
Hue Festavia Lichterkette
Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
CHF 130.00
White & Color Ambiance
Hue Festavia Lichterkette
Erstelle einen Farbverlauf
500 smarte Farb-LEDs
40-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
CHF 370.00
Neu!
Verwendung von dekorativen Leuchten
Entdecke, wie Du mit dekorativen Leuchten die Stimmung in Deinem Raum für jeden Anlass festlegen kannst.Zur Produktübersicht
White & Color Ambiance
Hue Festavia Lichterkette
Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
CHF 230.00
1-3 von 3
Leitfaden für smarte LED-Lichterketten
Wie sollte ich Lichterketten aufhängen?
Wie sollte ich Lichterketten aufhängen?
Wie viele Meter LED-Lichterketten benötige ich?
Wie viele Meter LED-Lichterketten benötige ich?
Wie kann ich mit smarten Lichterketten dekorieren?
Wie kann ich mit smarten Lichterketten dekorieren?
Wie verwende ich dekorative Lichterketten für Innenräume?
Wie verwende ich dekorative Lichterketten für Innenräume?
Welche sind die besten LED-Lichterketten für den Weihnachtsbaum?
Welche sind die besten LED-Lichterketten für den Weihnachtsbaum?
Erfahre mehr über smarte Lichterketten
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.