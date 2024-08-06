Support
Smarte Philips Hue Sets

Ganz gleich, ob Du Deine Sammlung an smarten Lampen erweiterst oder ganz neu startest: Mit diesen sorgfältig zusammengestellten Philips Hue Sets, zu denen auch Sets mit Hue Bridge gehören, kannst Du jeden Bereich in Deinem Zuhause mit smarter Beleuchtung ausstatten.

86 Produkte
Alle Produkte Starter-Sets (18) Lampen (90) Lightstrips (30) Security (32)
Warm bis kaltweiß

(15)

Farbiges Licht

(10)

Gradient

(6)

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

CHF 360.00

Kabellose Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

CHF 540.00

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

CHF 360.00

Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack
±10 Jahre Lebensdauer
Sofortiges kabelloses Dimmen
Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
Warm- bis kaltweißes Licht

CHF 140.00

Sale
Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

CHF 220.00

CHF 176.00

-20%
Endurance Set: Lightstrip Plus 2M + Dimmschalter + Bridge
Hue Lightstrip Plus 2 m
Personalisierbarer Dimmschalter
Einfache Einrichtung über die App
Zugriff auf alle Funktionen

CHF 142.00

CHF 113.60

Sale
Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

CHF 390.00

CHF 312.00

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung

CHF 300.00

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung

CHF 300.00

Secure Kamera Starter-Set mit kabelgebundener Kamera, White & Color Ambiance E27 Lampe und Hue Bridge
Kabelloses Dimmen
Inklusive Hue Bridge
Weißes und farbiges Licht
Hue Secure Kamera mit 1080p HD Video

CHF 275.00

Sale
Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Füge bis zu 50 Lampen hinzu
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

CHF 160.00

CHF 128.00

Sale
Set: Weisse Kordel Medium + White Ambiance Filament G125 Globe
Kordel für Filament Lampen
Pendell aus recycelten Materialien
Verstellbare Höhe bis 175 cm
Weiss

CHF 115.00

CHF 100.01

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

