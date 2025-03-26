Mache Deine Küchenbeleuchtung smart! Ganz egal ob beim Kochen oder der Vorbereitung Deines Kaffees: mit Philips Hue bringst Du stimmungsvolle Beleuchtung und Farbe in Deine Küche.
Das passende Licht für jeden Moment
Smartes Licht in der Küche macht das Kochen einfacher und stimmungsvoller als je zuvor! Verwende helle Töne, um Dich auf die Zubereitung Deines Gerichts zu konzentrieren, und sanftere, warme Töne, um die Mahlzeit zu genießen.
Die besten Leuchten für Deinen Alltag
Hue White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
CHF 160.00
Hue White & Color Ambiance
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
CHF 60.00
Hue White Ambiance
Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter
CHF 260.00
Hue White & Color Ambiance
Ensis Pendelleuchte schwarz
CHF 480.00
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
CHF 70.00
Hue White & Color Ambiance
GU10 - Smarter Spot
CHF 65.00
Hue White & Color Ambiance
E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
CHF 80.00
Hue White
Starter-Kit, E27
Hue White & Color Ambiance
Play Gradient Light Tube weiß kompakt
CHF 200.00
Hue White & Color Ambiance
Play Gradient Light Tube schwarz kompakt
CHF 200.00
Das richtige Licht in der Küche – zum Kochen und für den gemütlichen kulinarischen Genuss
Mit smarter Küchenbeleuchtung kannst Du das Herzstück Deines Zuhauses auf alle Gelegenheiten vorbereiten. Helles, weißes Licht hilft Dir bei der Zubereitung einer Mahlzeit, während sanftere Töne in der Küche das perfekte Ambiente für Deine Gäste schaffen.
Die besten Leuchten für eine besondere Stimmung
Hue White & Color Ambiance
Perifo Lineare Lightbar schwarz
CHF 200.00
Hue
Perifo Schiene 1m schwarz
CHF 70.00
Hue White & Color Ambiance
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
CHF 120.00
Hue White & Color Ambiance
Hue White & Color Ambiance
Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
CHF 250.00
Hue White & Color Ambiance
Flourish Pendelleuchte weiß
CHF 420.00
Hue White & Color Ambiance
Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
CHF 190.00
Hue White & Color Ambiance
Hue White & Color Ambiance
Hue White & Color Ambiance
Hue White & Color Ambiance
Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
CHF 20.00
Inspiration für Beleuchtung
Sieh Dir an, wie andere smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue.
Leitfaden für smarte Küchenbeleuchtung
Weitere Ideen für smarte Beleuchtung in Deiner Küche
Sechs Ideen für die Küchenbeleuchtung
Die besten Ideen für Deine Küchenbeleuchtung von den Philips Hue Experten. Sorge für mehr Helligkeit in Deiner Küche und schaffe so die perfekte Atmosphäre zum Kochen, Dekorieren, Entspannen und geselligem Beisammensein.
Leitfaden für Einbauleuchten in der Küche
Einbauleuchten passen zu allen Küchentypen. Du brauchst Inspiration? Lese unseren Leitfaden, wie du Einbauleuchten in deiner Küche am besten einsetzt.