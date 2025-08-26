Support

Mit Philips Hue erhältst Du nicht nur smarte Funktionen, sondern auch eine Smart Home-Einrichtung, deren Produkte nahtlos zusammenarbeiten.

 

Lichtsteuerung
Lampen und Leuchten
Security
Integrationen

Lichtsteuerung

 

 

Eine Person betritt einen Raum mit einem Hue MotionAware™ Bewegungsbereich für die Bewegungserkennung.

Hue MotionAware™

Verwandle Deine Lampen in Bewegungsmelder! Mit MotionAware™ schalten Deine Lampen sich selbst (oder andere Hue Lampen) automatisch ein oder aus, sobald eine Bewegung erkannt wird.

Diese innovative Funktion ist ausschließlich mit der Hue Bridge Pro verfügbar. Sie misst Schwankungen in der Stärke der von den Lampen untereinander ausgesendeten Zigbee-Signale. 

MotionAware™ wird ganz einfach in der Hue App eingerichtet. Die große Mehrheit aller neuen oder alten Hue Lampen, Leuchten und Geräte unterstützt diese Funktion.

Mehr erfahren

Mehrere Bewegungsbereiche

Die Hue App hilft Dir dabei Schritt für Schritt bis zu vier Bewegungszonen in Deinem Zuhause einzurichten und jeder Zone drei oder vier kompatible Lampen zuzuweisen.

Kompatibel mit Hue Secure

Erhalte Benachrichtigungen und löse Alarme aus, wenn ungebetene Gäste in Deinen Bewegungsbereichen entdeckt werden (erfordert ein Abonnement).

Vollständig anpassbar

Entscheide, wie MotionAware™ reagieren soll: Lege den Erfassungsbereich fest, kalibriere die Empfindlichkeit, erstelle Zeitfenster für die aktive Bewegungserkennung und bestimme, welche Lampen ausgelöst werden sollen.

Passt sich an Deinen Raum an

MotionAware™ erkennt im Laufe der Zeit Veränderungen in Deinen Räumen und optimiert so die Bewegungserkennung kontinuierlich.

 

 

Ein Paar betritt ein Wohnzimmer mit einer warmweiß leuchtenden smarten Philips Hue Lampe

Automatisierungen

Lege fest, wann die Beleuchtung an- und ausgehen soll– mit Deinen bevorzugten Einstellungen, zu jeder gewünschten Zeit.

Auf natürliche Art aufwachen & einschlafen

Am Morgen gemütlich aufwachen und den Abend entspannt ausklingen lassen: Lass Dein Licht von selbst morgens langsam heller und abends sanft dunkler werden.

„Nach Hause kommen” und „Haus verlassen”

Dein Licht kann automatisch angehen, wenn Du Dich Deinem Zuhause näherst, und ausgehen, wenn Du es verlässt.

Anpassen

Lege durch die Auswahl von Lampen und Einstellungen fest, wann welches Licht an- und ausgehen soll.

Timer

Countdown mit Licht! Stelle einen Timer ein, damit Dein Licht nach einer bestimmten Zeit blinkt oder die Farbe ändert.

Lampen

 

 

Eine TV-Surround-Beleuchtung in Blau- und Rosatönen wird über die Hue App mit verschiedenen Lichtszenen gesteuert.

Szenen

Es geht darum, sich in Szene zu setzen – und das meinen wir wortwörtlich. Szenen sind eine Kombination aus den Farben und der Helligkeit Deiner Beleuchtung. Sie lassen die Stimmung (oder das "Ambiente") im Raum entstehen.

Lichtszenen-Galerie

Diese Szenen wurden von Beleuchtungsdesignern erstellt. Sie sind nach Stimmung, Anlass (ja, wir haben Feiertagsszenen!) und Atmosphäre geordnet.

Effekte

Deine Beleuchtung kann Kerzen, den Kosmos, einen Tauchgang... und vieles mehr simulieren!

Szenen für den Alltag

Bei diesen 24-stündigen Lichtszenen wechseln Deine Lampen im Laufe des Tages automatisch zwischen verschiedenen Lichteinstellungen.

Stile

Beleuchtung mit Farbverlauf gibt Dir mehr Funktionalität. Erziele verschiedene Lichteffekte mit Linear, Gespiegelt und Diffus.

Eine synchronisierte TV-Surround-Beleuchtung scheint in Blau-, Rosa- und Rottönen passend zu den Farben auf dem Bildschirm.

Hue Sync

Schau zu, wie Deine Lampen abhängig von der Action auf dem Bildschirm oder dem Sound Deiner Musik blinken, ihre Helligkeit und ihre Farben verändern!

Security

 

 

Eine an der Wand befestigte Hue Secure Kamera zeigt eine Live-Aufnahme mit einer Frau im Garten.

Hue Secure

Das innovative Home Security System, das Beleuchtung, Kameras und Sensoren vollständig integriert.

Home Security Systeme entdecken

MultiChime

Das ist unsere sichtbare und hörbare Türklingelkamera. Richte die Hue Türklingelkamera so ein, dass Deine Beleuchtung blinkt, ein Ton zu hören ist und Dir eine Sofortnachricht schickt.

KI-gestützte Erkennung

Finde heraus, ob Deine Kamera oder Türklingelkamera durch eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket ausgelöst wurde. Du kannst sogar Benachrichtigungen für bestimmte Dinge abschalten oder Push-Benachrichtigungen für wichtige Dinge erhalten.

Security Automatisierungen

Die Automatisierung „Anwesenheit simulieren“ ist Teil Deines Home Security Systems. Damit geht Dein Licht an und aus, so als ob jemand zu Hause ist.

Volle Integration

Alle Deine Hue Geräte funktionieren prima zusammen. Du kannst sie alle mit der Hue App steuern.

Integrationen

 

 

Kompatibel mit Hue

Philips Hue ist mit vielen anderen Smart Home-Geräten, Plattformen und Assistenten kompatibel, um Dir das Leben zu erleichtern.

Entdecke, was alles mit Philips Hue kompatibel ist
Die neuen Smart-Home-Lichtsteuerungssysteme Hue Bridge Pro und Philips Hue Bridge.

Upgrade auf die Hue Bridge oder die Hue Bridge Pro

Nutze sämtliche Eigenschaften, einschließlich Automatisierungen, Steuerung Deines gesamten Zuhauses, Hue Sync und Hue Secure.

Hue Bridge und Hue Bridge Pro kaufen

