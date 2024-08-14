14. November 2022
Ein angenehmes Ambiente schaffen? Check. In Fernsehsendungen, Filme, Spiele und Musik eintauchen? Check. Energie sparen? Check!
Bei der Entwicklung unserer smarten Philips Hue Lampen haben wir stets auf Nachhaltigkeit geachtet – von langlebigen Materialien bis hin zu plastikfreien Verpackungen. Du fragst Dich, wie Du mit der smarten Beleuchtung von Philips Hue zu Hause Energie sparen kannst? Wir haben eine Studie durchgeführt, in der wir verschiedene Einstellungen von Hue White & Color Ambiance Lampen verglichen haben – und hier sind die Ergebnisse.¹