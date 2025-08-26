Support
Die neue Hue Bridge Pro und die Philips Hue Bridge – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause.

Nutze das volle Potenzial eines smarten Lichtsystems. Lass Deine Lampen auf Bewegung reagieren. Aktiviere eine Szene per Knopfdruck.
Smartes Zubehör unterstützt nicht nur Deine smarte Beleuchtung. Es macht das Leben einfacher.

Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Smart Button

Smart Button

Hue Smart Button
Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Nahaufnahme der Vorderseite von Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Nahaufnahme der Vorderseite von Tap Dial Schalter Mini schwarz

Zubehör

Tap Dial Schalter Mini schwarz
Kabellose einfache Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort
Nahaufnahme der Vorderseite von Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack

Hue

Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack
Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Tap Dial Schalter Mini weiß

Zubehör

Tap Dial Schalter Mini weiß
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Nahaufnahme der Vorderseite von Multipack: Dimmschalter 3er-Pack

Multipack: Dimmschalter 3er-Pack
Kabellose Installation
Sanftes Dimmen
Batteriebetrieben
Überall montierbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Tap Dial Schalter weiß

Hue

Tap Dial Schalter weiß
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Nahaufnahme der Vorderseite von Outdoor Netzteil 100 W

Hue

Outdoor Netzteil 100 W
Verlängerungskabel
Leistung bis zu 100 W
Schwarz

Erfahre mehr über Zubehör für Dein Smart Home

Eine Frau steuert mit der Hue App auf ihrem Smartphone die smarten Lampen von Philips Hue. Ein weißer Philips Hue Smart Button auf einem Tisch neben einem Laptop.

Hue Bridge Kaufberatung

Hue Bridge oder Hue Bridge Pro? Erfahre alles Wissenswerte über smarte Hue Steuerzentralen, damit Du die passende Lösung für Dein Zuhause findest.
Eine Frau steuert mit der Hue App auf ihrem Smartphone die smarten Lampen von Philips Hue.

Zubehör für smarte Beleuchtung zu Philips Hue Systemen hinzufügen

Erfahre mehr darüber, wie Du Dein smartes Zubehör zu Deinem smarten Philips Hue Lichtsystem hinzufügen kannst.
Ein weißer Philips Hue Smart Button auf einem Tisch neben einem Laptop.

Installation eines Philips Hue Smart Buttons

Erfahre mehr über die Installation von Smart Buttons und smarten Schaltern. Dabei erfährst Du, wie Du Deine smarte Beleuchtung im ganzen Zuhause ganz nach Deinen Wünschen steuern kannst.

Leitfaden für smartes Lichtzubehör

Was ist die Hue Bridge?

Brauche ich eine Hue Bridge?

Welches Zubehör für smarte Beleuchtung ist am besten?

Was ist mit einem Bewegungsmelder möglich?

Was ist der Unterschied zwischen einem Kontaktsensor und einem Bewegungsmelder?

Was kann ich mit einem smarten Lichtschalter machen?

Was ist ein Hue Smart Plug?

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

