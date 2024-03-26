Um mit Philips Hue eines der besten Erlebnisse mit farbfähigen Lampen zu machen, benötigst Du eine Hue Bridge. Sie schaltet die gesamte Palette an smarten Beleuchtungsfunktionen frei, einschließlich der Synchronisierung, mit der Deine Leuchten mit veränderlicher Farbe mit den Inhalten auf Deinem Bildschirm synchronisiert werden. So kannst Du die Inhalte auf Deinem Fernseher oder PC zum Leben erwecken und eine einzigartige Lichtshow erzeugen.

Schaffe ein fesselndes Ambiente, indem Du Deine Leuchten mit Deinem Bildschirm synchronisierst. Du kannst Deine smarten Lampen mit Deinem Fernseher oder PC-Bildschirm synchronisieren, indem Du sie an die Philips Hue Play HDMI Sync Box anschließt. Du kannst auch die Hue Sync TV App installieren oder die Hue Sync Desktop App auf Deinen PC herunterladen, um ein dynamisches visuelles Erlebnis zu schaffen, das die Inhalte auf Deinem Bildschirm zum Leben erweckt.

Smarte Idee: Veranstaltest Du eine Party? Bringe Deine Gäste zum Reden – und Tanzen! – indem Du Deine farbfähigen Lampen mit Deiner Playlist synchronisierst. Synchronisiere einfach Deine Musik mit Spotify und beobachte, wie Deine Lampen tanzen, heller und dunkler werden und ihre Farbe im Takt wechseln.