Security Beleuchtung: Ein umfassender Leitfaden

1. September 2023

Eine wirksame Sicherheitsbeleuchtung besteht nicht mehr darin, hier und da ein paar helle Lampen zu installieren. Mit dem Aufkommen intelligenter Smart Home Security Lichtsysteme war die Absicherung Deines Zuhauses noch nie so einfach und effektiv. Sieh Dir an, wie intelligente Beleuchtung – und das Philips Hue Home Security System, das Home Security Beleuchtung, Sensoren und Kameras umfasst – die Sicherheit Deines Zuhauses verbessern und Dir ein unübertroffen gutes Gefühl geben kann. 

Was ist Security Beleuchtung?

Security Beleuchtung soll potenzielle Eindringlinge erkennen und abschrecken und so das Sicherheitsgefühl rund um das Zuhause erhöhen. Heutzutage gehen Security Leuchten weit über die bloße Beleuchtung von Bereichen in und um Dein Zuhause hinaus. Heute können sie auch intelligent sein.

Ein Smart Home Security System kann die Leuchten nach einem vorher festgelegten Zeitplan ein- und ausschalten, damit es so aussieht, als wärst Du zu Hause. Es kann erkennen und analysieren, wer und was sich Deinem Zuhause nähert, verdächtige Aktivitäten aufzeichnen und direkt an Dein Smartphone senden und vieles mehr. Diese intelligentere und flexiblere Art der Security Beleuchtung bietet einen integrierten Ansatz, um potenzielle Eindringlinge fernzuhalten.

Was sind die verschiedenen Arten von Security Beleuchtung?

Es gibt viele verschiedene Arten von Security Leuchten, aber die meisten gehören zu einer von zwei Kategorien: Security Beleuchtung für den Innenbereich und Security Beleuchtung für den Außenbereich.

Security Leuchten für den Innenbereich

Die vorhandene Beleuchtung in Deinem Zuhause ist gleichzeitig ein leistungsfähiges Tool für die Sicherheitsbeleuchtung. Alle Leuchten, die Du zur Beleuchtung eines Raums oder zur Dekoration eines Zimmers verwendest, vermitteln Passanten den Eindruck, dass Du zu Hause bist – auch wenn Du unterwegs bist.

Mit Philips Hue Secure kann Deine smarte Beleuchtung über die Grundfunktionen hinausgehen. Die Automatisierung „Anwesenheit simulieren“ schaltet Deine Lampen in den von Dir ausgewählten Räumen automatisch ein und aus und vermittelt damit Außenstehenden den Eindruck, dass jemand zu Hause ist.

Außerdem kannst Du mit Philips Hue Secure Deine Lampen als „Alarm“ auslösen – wenn eine Kamera oder die Sensoren eine Bewegung erkennen, kannst Du Deine Lampen auf helles Weiß oder, wenn Du farbfähige Lampen hast, auf Rot stellen. 

Eine smarte Philips Hue Secure Kamera, die Security Beleuchtung auslösen kann

Security Beleuchtung im Außenbereich

Genau wie die Innenbeleuchtung kann auch Deine Sicherheitsbeleuchtung für den Außenbereich den Eindruck erwecken, dass Du zu Hause bist, obwohl Du unterwegs bist. Smarte Leuchten wie Flutlichter und Wegeleuchten können mit Kameras, Bewegungssensoren und Kontaktsensoren kombiniert werden, die verschiedene Arten von Bewegungen und Lichtverhältnissen analysieren und darauf abgestimmt reagieren können. In Kombination können sie dazu beitragen, den Zutritt Unbefugter zu verhindern, die Sichtbarkeit bei Nacht zu erhöhen und ein noch stärkeres Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

Ein an einem Holzpfahl in einem Garten montierter Philips Hue Outdoor Sensor

Wo sind die besten Orte für die Installation der Security Beleuchtung?

Bei der Installation von Security Leuchten spielt die strategische Platzierung eine entscheidende Rolle, um ihre Wirksamkeit zu maximieren. Hier sind einige der besten Orte, die Du in Betracht ziehen solltest:

- Einstiegsmöglichkeiten: Leuchten in der Nähe von Einstiegsmöglichkeiten wie Türen, Fenstern, Garagentoren, aber auch von Wegen, Gehwegen und Einfahrten können dazu beitragen, Unbefugte abzuschrecken.

- Dunkle Bereiche: Ziehe Leuchten, die durch Bewegungen aktiviert werden, in Erwägung, um tote Winkel und abgelegene Ecken auf Deinem Grundstück zu beleuchten, in denen unerwünschter Zutritt sonst unbemerkt bleiben könnte.

- Parkbereiche und Abstellflächen: Sorge dafür, dass diese Bereiche gut beleuchtet sind, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen.

Die genaue Platzierung der Security Leuchten hängt vom Grundriss und den Merkmalen Deines Grundstücks ab. Es ist am besten, wenn Du potenzielle Schwachstellen ermittelst und die Security Beleuchtung entsprechend planst.

Wie wähle ich eine Security Leuchte für den Außenbereich aus?

Der erste Schritt bei der Auswahl von Security Leuchten für den Außenbereich besteht darin, zu prüfen, ob die Leuchten, die Du in Betracht ziehst, mit Deinem Außenbeleuchtungssystem kompatibel sind. Bei der Philips Hue Außenbeleuchtung mit Niederspannung können beispielsweise die Außenleuchten ohne komplizierte Verkabelung an den mitgelieferten Niederspannungsadapter angeschlossen werden.

Bei Security Leuchten für den Außenbereich gibt es noch einige andere Dinge zu beachten:

- Helligkeit und Reichweite: Bestimme anhand der Lichtleistung, wie hell Deine Security Leuchte sein muss.

- Bewegungserkennung: Leuchten, die sich durch Bewegung einschalten lassen, sind eine wichtige Funktion für ein Home Security System. Da Philips Hue Secure mit all Deinen Leuchten – sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich – verwendet werden kann, wird es zu einem noch flexibleren und umfassenderen Security System.

- Smarte Einstellungen: Nicht alle Sicherheitssysteme für Zuhause sind smart. Philips Hue Secure basiert auf dem bestehenden smarten Lichtsystem, sodass Du Zugriff auf alle smarten Funktionen des Systems hast – und zusätzlich auf spezielle Sicherheitsfunktionen, die Dein System erweitern können. 

Wie hell sollten Security Leuchten für den Außenbereich sein?

In den meisten Fällen ist die Sicherheitsbeleuchtung heller als die allgemeine Beleuchtung. Es gibt einige Ausnahmen, z. B. die Wegebeleuchtung. Dieses Licht erfüllt einen doppelten Zweck, da es durch dunkle Bereiche führen soll.

Flutlichter bieten in der Regel eine breitere Palette von Beleuchtungsmöglichkeiten. Die Hue Secure Flutlicht Kamera mit einem Scheinwerfer und einer Überwachungskamera hat eine Lichtleistung von bis zu 2250 Lumen. Einige Leuchten können zwar heller sein, aber Deine Flutlichter bieten mit dieser Lichtleistung zwei Funktionen: ein allgemeines Licht, das einen Bereich beleuchten kann, ohne übermäßig hell zu sein, und ein Sicherheitslicht, das hell genug ist, um Eindringlinge abzuschrecken.

Darüber hinaus sind alle Philips Hue Lichter leicht dimmbar und können so programmiert werden, dass sie sich mit der von Dir gewünschten Helligkeit einschalten. So erhältst Du genau die Helligkeit, die Du brauchst.

Wie oft sollte ich Security Leuchten für den Außenbereich überprüfen und warten?

Es gibt zwar keinen festen Zeitrahmen, aber wir empfehlen, Security Leuchten für den Außenbereich etwa alle drei Monate zu überprüfen und zu warten. Im Laufe der Zeit ist es unvermeidlich, dass sich Ungeziefer und Schmutz ansammeln, was sich negativ auf die Leistung auswirken kann. Durch regelmäßige Wartung und Reinigung Deiner Security Leuchten für den Außenbereich kannst Du sicherstellen, dass sie weiterhin optimal funktionieren und weniger anfällig für Probleme sind. 

