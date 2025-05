Einfache Installation

Schließe die Hue Bridge an die Stromversorgung an, verbinde sie mit Deinem Router und folge Schritt für Schritt den Anweisungen in der Philips Hue App. Möchtest Du den Internetanbieter wechseln, oder Deinen Router austauschen? Kein Problem: Alles ist auf der Bridge gespeichert, sodass Du nichts erneut einrichten musst.