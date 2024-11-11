Nutze Alexa, um Deine Lampen mit Deiner Stimme zu steuern und mit allen smarten Geräten in Deinem Zuhause benutzerdefinierte automatische Funktionen zu erstellen.
Was du alles benötigst
Achte darauf, dass Du alles Nötige hast, um Philips Hue mit Alexa zu verbinden.
Philips Hue Lampen
Du kannst alle Philips Hue Lampen mit Amazon Alexa verbinden und steuern.
Alexa-kompatibles Gerät
Du brauchst ein Alexa-fähiges smartes Gerät, sei es nun ein Monitor oder Lautsprecher.
Alexa App
Zunächst musst Du die Alexa App auf Dein mobiles Gerät geladen haben.
Hue Bridge (für volle Funktionalität)
Du kannst Philips Hue über Bluetooth mit Alexa verbinden, doch mehr Funktionen erhältst Du mit der Hue Bridge.
Was Du tun musst
Es gibt zwei Möglichkeiten, Hue Lampen mit Alexa zu verknüpfen, entweder über eine Hue-Bridge oder per Bluetooth. Bei einer Verknüpfung mit einer Hue-Bridge wird die Verbindung automatisch über Matter hergestellt.
Einrichtung mit der Hue Bridge
- Öffne die Amazon Alexa App.
- Tippe auf der Registerkarte „Mehr” auf „Skills & Games”.
- Tippe auf das Suchzeichen oben rechts.
- Gib „Philips Hue“ in die Suchleiste ein. Tippe auf die Hue Skill.
- Tippe auf Aktivieren.
- Du wirst zur Seite Deines Philips Hue Kontos weitergeleitet. Melde Dich bei Deinem Konto an.
- Wähle die Hue Bridge aus, die Du verknüpfen möchtest, und tippe auf Weiter.
- Tippe auf Zustimmen und fortsetzen.
- Tippe auf Schließen.
Einrichtung von Philips Hue mit Bluetooth
- Schalte Deine smarten Philips Hue Lampen ein. Wenn Du von Alexa oder Deiner Alexa App die Meldung „Neue Lampe gefunden“ erhältst, ist Dein Gerät einsatzbereit.
- Wenn Dein Echo-Gerät die Lampe nicht erkennt, sage: „Alexa, Geräte entdecken“. Sobald Deine Lampe entdeckt ist, sage: „Alexa, mach das erste Licht an.“
Sage einfach: „Alexa...“.
Teste diese beliebten Sprachbefehle, sobald Du Philips Hue mit Alexa verknüpft hast!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Fragen und Antworten
Ist Philips Hue mit Amazon Alexa kompatibel?
Ist Philips Hue mit Amazon Alexa kompatibel?
Mit welchen Amazon Alexa Geräten kann ich meine Philips Hue Lampen steuern?
Mit welchen Amazon Alexa Geräten kann ich meine Philips Hue Lampen steuern?
Warum erscheint meine Philips Hue Lampe nicht in der Amazon Alexa App?
Warum erscheint meine Philips Hue Lampe nicht in der Amazon Alexa App?
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Wir helfen Dir immer gerne! Wenn Du mehr Unterstützung bei der Kopplung von Philips Hue und Amazon Alexa brauchst, sieh Dir weitere Fragen und Antworten an oder nimm Kontakt mit uns auf.