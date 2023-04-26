Du kannst aber nicht nur eine Farbe einstellen, sondern auch von Lichtdesignern kreierte Lichtszenen, damit Du immer das beste Licht bei Deinen täglichen Aktivitäten hast, oder Szenen, in denen verschiedene Farben kombiniert werden. Bevor Du diese Befehle verwenden kannst, musst Du die Szenen speichern, die Du in HomeKit verwenden möchtest.