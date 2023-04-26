Wenn Du Philips Hue mit Apple Home koppelst, kannst Du Siri nutzen, um Deine Lampen mit Deiner Stimme zu steuern.
Welche Sprachbefehle für Siri brauchst Du?
Die 10 wichtigsten Siri-Befehle für Philips Hue
- Schalte das Licht ein.
- Schalte das Licht aus.
- Schalte unten das Licht aus.
- Dreh die Wohnzimmerbeleuchtung ganz auf.
- Stell die Helligkeit unten auf 50 % ein.
- Welche Lampen sind im Wohnzimmer eingeschaltet?
- Stell die Lampen im Schlafzimmer auf Blau.
- Guten Morgen.
- Gute Nacht.
- Schalte das Licht im Wohnzimmer auf Lesen.
Grundlegende Befehle für Siri
- Finde alle meine Hue Lampen.
- Schalte die Schreibtischlampe ein.
- Ist unten Licht an?
- Mach mein Wohnzimmer heller.
Farbbefehle für Siri
- Stelle das Licht im Wohnzimmer auf Blau.
- Stelle die Lampen im Flur auf Gold.
- Stelle das Licht auf Grün.
- Stelle die Lampen im Wohnzimmer auf Lila.
- Stelle meine Nachttischlampe auf Rosa.
- Stelle das Licht in der Küche auf Orange.
Philips Hue Smart Lights bieten 16 Millionen Farben, sei also kreativ bei den Farben, die Siri einstellen soll. Wähle dunklere Farben wie Purpur, Lachsrosa, Türkis, Cyan, Himmelblau, Magenta, Chartreuse oder Lavendel, um Dein Zuhause wirklich ganz individuell zu gestalten.
Befehle für Lichtszenen
- Schalte das Licht in der Küche auf Energie tanken.
- Schalte das Licht im Wohnzimmer auf Morgendämmerung am Meer.
- Schalte das Licht im Arbeitszimmer auf Sonnenuntergang Savanne.
- Schalte Herbstgold im Hobbyraum an.
- Stelle das Schlafzimmer auf Blaue Lagune.
Du kannst aber nicht nur eine Farbe einstellen, sondern auch von Lichtdesignern kreierte Lichtszenen, damit Du immer das beste Licht bei Deinen täglichen Aktivitäten hast, oder Szenen, in denen verschiedene Farben kombiniert werden. Bevor Du diese Befehle verwenden kannst, musst Du die Szenen speichern, die Du in HomeKit verwenden möchtest.
Hue Sync Box Befehle
- Schalte Hue Sync Box ein.
- Schalte Hue Sync Box aus.
- Stelle Hue Sync Box auf Starten.
- Stelle Hue Sync Box auf Anhalten.
- Stelle Hue Sync Box auf Playstation 4.
- Stelle Hue Sync Box auf Subtil.
- Stelle Hue Sync Box auf Moderat.
- Stelle Hue Sync Box auf hohe Intensität.
- Stelle Hue Sync Box auf intensive Intensität.
- Stelle Hue Sync-Box auf Game/Video/Musik.