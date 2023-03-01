Nutze Google Assistant, um Deine Philips Hue Lampen mit Dutzenden Sprachbefehlen zu steuern.
Welche Google Home Sprachbefehle benötigst Du?
- Schalte alle Lampen ein.
- Schalte alle Lampen aus.
- Welche Lampen sind im Wohnzimmer eingeschaltet?
- Welche Lampen sind in der Küche eingeschaltet?
- Dimme das Licht im Flur.
- Starte Natürliches Einschlafen.
- Weck meine Lampen auf.
- Aktiviere Entspannen in der Relax-Ecke.
- Aktiviere Lesen im Arbeitszimmer.
Philips Hue arbeitet mit OK Google für die Sprachsteuerung Deiner Lampen zusammen. Sag einfach „OK Google“ und ersetze diese Beispiele durch Deine ganz persönlichen Licht- und Raumeinstellungen.
Farbbefehle für Google Home
- Stelle das Licht im Wohnzimmer auf Blau.
- Stelle die Lampen im Flur auf Gold.
- Stelle das Licht auf Grün.
- Stelle die Lampen im Wohnzimmer auf Lila.
- Stelle meine Nachttischlampe auf Rosa.
- Stelle die Küche auf helles Orange.
Du kannst Dutzende weitere Farbbezeichnungen verwenden, zum Beispiel karminrot, lachsfarben, orange, gelb, grün, türkis, cyan, himmelblau, blau, violett, rosa und lavendelfarben.
Befehle für Schlafen gehen und natürlich Aufwachen
- Starte Natürliches Aufwachen.
- Wecke mich um 7 Uhr. Dieser Befehl stellt einen Alarm am Morgen ein, bei dem die Beleuchtung 30 Minuten vorher allmählich heller wird.
- Wecke mich werktags um 7 Uhr.
- Schalte natürliches Aufwachen aus.
- Natürliches Einschlafen starten.
- Weck meine Lampen auf.
- Natürliches Aufwachen im Kinderzimmer starten.
- Natürliches Einschlafen im Kinderzimmer starten.
Die Funktionen Schlafen gehen und Natürlich Aufwachen orientieren sich an Deinem Schlafrhythmus. Bitte Google einfach, Deinen ganz persönlichen Sonnenaufgang oder -untergang einzustellen. Natürlich Aufwachen mit Synchronisierung des Weckers wird auf mobilen Geräten derzeit noch nicht unterstützt.