Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Aktueller Preis ist CHF 420.00
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Über Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Behalte Dein gesamtes Zuhause mit drei kabelgebundenen Hue Secure Kameras im Auge. Diese Kameras sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und bieten Dir einen 1080p-HD-Live-Stream und Nachtsichtfunktionalität. Du wirst benachrichtigt, sobald eine Bewegung erkannt wird und vieles mehr.
- Ende-zu-Ende Verschlüsselung
- 1080p HD Video
- Anschluss an die Steckdose
- Inklusive Wandhalterung
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871373
Produktinformationen
- Hue Secure Kamera weiß, kabelgebunden
- 3