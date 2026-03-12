Verleihe einen Hauch von Eleganz mit der Philips Buzzard Wandleuchte in schwarz, die mit einer weissen Hue E27 Filament-Lampe ausgestattet ist. Perfekt für jeden Raum.

Sofortiges kabelloses Dimmen

Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel

Inklusive Hue-Lampen und Leuchte