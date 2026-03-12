GU10-Leuchtmittel sind perfekt für Spots geeignet und geben Dir das beste Licht für Deine täglichen Routinen. Mit dem einstellbaren warm- bis kaltweißen Licht und dem ultra-niedrigen Dimmen kannst Du Dein Licht perfekt an jeden Moment des Tages anpassen.



±10 Jahre Lebensdauer

Sofortiges kabelloses Dimmen

Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge

Warm- bis kaltweißes Licht

400 Lumen