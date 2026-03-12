Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack
Aktueller Preis ist CHF 140.00
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Über Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack
GU10-Leuchtmittel sind perfekt für Spots geeignet und geben Dir das beste Licht für Deine täglichen Routinen. Mit dem einstellbaren warm- bis kaltweißen Licht und dem ultra-niedrigen Dimmen kannst Du Dein Licht perfekt an jeden Moment des Tages anpassen.
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- ±10 Jahre Lebensdauer
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
- Warm- bis kaltweißes Licht
- 400 Lumen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871663
Produktinformationen
- Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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