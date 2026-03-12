GU10-Leuchtmittel sind perfekt für Spots geeignet und ermöglichen Dir den Einstieg in die Welt der smarten Beleuchtung. Mit weißem und farbigem Licht sowie ultra-niedrigem Dimmen können diese Leuchtmittel Dir helfen, eindrucksvolle Lichterlebnisse zu schaffen, Deine Routinen zu unterstützen und vieles mehr.



±10 Jahre Lebensdauer

Sofortiges kabelloses Dimmen

Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge

Weißes und farbiges Licht

400 Lumen