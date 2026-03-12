Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack
Aktueller Preis ist CHF 320.00
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Über Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack
GU10-Leuchtmittel sind perfekt für Spots geeignet und ermöglichen Dir den Einstieg in die Welt der smarten Beleuchtung. Mit weißem und farbigem Licht sowie ultra-niedrigem Dimmen können diese Leuchtmittel Dir helfen, eindrucksvolle Lichterlebnisse zu schaffen, Deine Routinen zu unterstützen und vieles mehr.
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- ±10 Jahre Lebensdauer
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
- Weißes und farbiges Licht
- 400 Lumen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871656
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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