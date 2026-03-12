Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack

Nahaufnahme der Vorderseite von Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack
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Über Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack

GU10-Leuchtmittel sind perfekt für Spots geeignet und ermöglichen Dir den Einstieg in die Welt der smarten Beleuchtung. Mit weißem und farbigem Licht sowie ultra-niedrigem Dimmen können diese Leuchtmittel Dir helfen, eindrucksvolle Lichterlebnisse zu schaffen, Deine Routinen zu unterstützen und vieles mehr.

  • ±10 Jahre Lebensdauer
  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
  • Weißes und farbiges Licht
  • 400 Lumen
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