Play Lightbar in weiß (Doppelpack) + Play Lightbar Erweiterung + Bridge Pro

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Nahaufnahme der Vorderseite von Play Lightbar in weiß (Doppelpack) + Play Lightbar Erweiterung + Bridge Pro
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Über Play Lightbar in weiß (Doppelpack) + Play Lightbar Erweiterung + Bridge Pro

Tauche Deine Wände in Licht in jeder beliebigen Farbe mit 2 Hue Play Lightbars und einer Erweiterung in weiß sowie einer Hue Bridge Pro. Einfach perfekt für immersives Entertainment und dynamisches Umgebungslicht

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Gleichmäßige Farbübergänge
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
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