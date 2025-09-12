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3 Secure Kontaktsensoren in weiß + Motion Sensor + Bridge Pro
Sorge bei Dir Zuhause für mehr Sicherheit mit 3 Kontaktsensoren in weiß, einem Motion Sensor und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für mehr Sicherheit.
Aktueller Preis ist CHF 265.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Kabellose Einrichtung
- Automatisiere Deine Beleuchtung
- Lange Batterielaufzeit
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör