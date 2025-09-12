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Nahaufnahme der Vorderseite von 4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro

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4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro

Schütze Dein Zuhause mit 4 Kontaktsensoren, 2 Motion Sensoren und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für absolute Sicherheit.

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Kabellose Einrichtung
  • Automatisiere Deine Beleuchtung
  • Lange Batterielaufzeit
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
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