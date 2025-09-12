Neu
Iris Tischleuchte + Bridge Pro
Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.
Aktueller Preis ist CHF 210.00
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör