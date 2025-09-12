Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Iris Tischleuchte + Bridge Pro

Neu

Iris Tischleuchte + Bridge Pro

Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay