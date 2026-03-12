Set: Lightguide Triangle E27 + 3D gedruckte Tischleuchte beige

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lightguide Triangle E27 + 3D gedruckte Tischleuchte beige
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Über Set: Lightguide Triangle E27 + 3D gedruckte Tischleuchte beige

Mit der einzigartigen Form der Lightguide-Triangle und einem strukturierten, matten Lampensockel ist dieses Duo ein Designerstück. Die smarte Lampe mit ihrem äesthetischen Leuchtstab besteht aus mundgeblasenem Glas, während die Halterung im 3D-Druckverfahren aus biologisch-zirkulären Materialien hergestellt wird und so moderne und traditionelle Handwerkskunst verbindet.

  • Smarte Lightguide-Lampe
  • Enthält 3D-gedruckten Lampensockel
  • Nahtlose Passform zwischen Lampe und Sockel
  • Hergestellt aus recycelten Materialien
  • Matte Oberfläche in Beige
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