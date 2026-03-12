Hue Türklingelkamera Sicherheitsschlüssel
Vorübergehend nicht mehr vorrätig
Über Hue Türklingelkamera Sicherheitsschlüssel
Schraube verloren oder beschädigt? Ersetze die Sicherheitsschraube Deiner kabelgebundenen Türklingelkamera mit dieser Schraube. Sicherheitsschrauben-Werkzeug für eine einfache Installation inklusive
- Ersatzteil
- Für kabelgebundene Türklingelkamera
- Inklusive Sicherheitswerkzeug und Schraube
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103190024
Design und Materialausführung
- Farbe
- Edelstahl
- Material
- Metall
Sonstiges
- Typ
- Ersatzteile
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103190024
- Nettogewicht
- 0.01 kg
- Bruttogewicht
- 0.02 kg
- Höhe
- 86 mm
- Länge
- 52 mm
- Breite
- 28 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004294701
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103190024
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 4.6 mm
- Gesamte Länge
- 5.4 mm
- Gesamte Breite
- 2 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Durchmesser
- 5.4 mm
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
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