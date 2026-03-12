Kabelgebundenes Philips Hue Wandschaltermodul (1 Paket)
Vorübergehend nicht mehr vorrätig
Über Kabelgebundenes Philips Hue Wandschaltermodul (1 Paket)
Mit dem Modul für kabelgebundene Wandschalter bleiben Deine Philips Hue Lampen mit Strom versorgt und erreichbar – auch wenn der herkömmliche Schalter ausgeschaltet wird. Das Modul ist netzbetrieben, es werden keine Batterien benötigt. Das Modul wird hinter Deinem bestehenden Lichtschalter installiert und ermöglicht es, die Beleuchtung in Räumen und Zonen zu steuern oder zwischen Szenen zu wechseln, indem Du den Schalter ein- und ausschaltest. Das Wandschalter-Modul benötigt eine Hue Bridge, die ein zuverlässiges Zigbee-Netzwerk bereitstellt, damit Du die Kontrolle über Deine Lichter behältst, auch wenn das WLAN ausfällt.
- Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
- Macht vorhandene Schalter smart
- Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
- Ohne Batterie, Nullleiter erforderlich
- Hue Bridge erforderlich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103140494
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Klemme im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten
- Ja
- LED integriert
- Nein
- Erweiterbar mit Philips Hue Bridge
- Ja
- Herzstück
- Ja
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Esszimmer, Funktional, Flur, Home Office, Arbeitszimmer, Wohnzimmer
- Stil
- Funktional
- Typ
- Sonstiges
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103140494
- Nettogewicht
- 0.02 kg
- Bruttogewicht
- 0.06 kg
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 88 mm
- Breite
- 45 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004297003
Stromverbrauch
- Leistung
- 0.4
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 15.0 mm
- Gesamte Länge
- 41 mm
- Gesamte Breite
- 37.3 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden