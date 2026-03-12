Kabelgebundenes Philips Hue Wandschaltermodul (1 Paket)

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundenes Philips Hue Wandschaltermodul (1 Paket)
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Kabelgebundenes Philips Hue Wandschaltermodul (1 Paket)

Mit dem Modul für kabelgebundene Wandschalter bleiben Deine Philips Hue Lampen mit Strom versorgt und erreichbar – auch wenn der herkömmliche Schalter ausgeschaltet wird. Das Modul ist netzbetrieben, es werden keine Batterien benötigt. Das Modul wird hinter Deinem bestehenden Lichtschalter installiert und ermöglicht es, die Beleuchtung in Räumen und Zonen zu steuern oder zwischen Szenen zu wechseln, indem Du den Schalter ein- und ausschaltest. Das Wandschalter-Modul benötigt eine Hue Bridge, die ein zuverlässiges Zigbee-Netzwerk bereitstellt, damit Du die Kontrolle über Deine Lichter behältst, auch wenn das WLAN ausfällt.

  • Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
  • Macht vorhandene Schalter smart
  • Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
  • Ohne Batterie, Nullleiter erforderlich
  • Hue Bridge erforderlich
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay