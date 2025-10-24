Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Smart Button

Smart Button

Dieser kleine Smart Button hat eine große Wirkung. Steuere Deine Lampen mit einem einfachen Klick. Drücke und halte den Button, um sie zu dimmen oder heller zu stellen. Noch besser: Deine Lampen stellen sich automatisch anhand der Tageszeit auf die von uns empfohlene Farbe und Helligkeit.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • Steuere die Lampen mit einem Klick
  • Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
  • Benutzerdefinierte Funktionalität
  • Flexible, kabellose Anbringung
Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Silikon

    Synthetik

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Der Schalter

Was unterstützt wird

Sonstiges

