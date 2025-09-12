*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)
Erweitere Dein intelligentes Beleuchtungssystem mit angenehmem warmweißen Licht mit diesen beiden vollständig dimmbaren Philips Hue White E27-Lampen. Der Anschluss an die Hue Bridge ermöglicht die Nutzung des gesamten Potenzials der vollständigen intelligenten Beleuchtungssteuerung und aller Funktionen.
Aktueller Preis ist CHF 34.95
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Bis zu 800 Lumen*
- 2 x E27-Lampe
- Warmweißes Licht
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Als wärst Du zu Hause – mit intelligenten Leuchten
Plane mit der Philips Hue App auch von unterwegs aus Beleuchtungsroutinen. Deine intelligenten Leuchten werden zu den gewählten Zeiten ein- und ausgeschaltet – manchmal auch einige Minuten früher oder später – und erwecken so den Eindruck, dass Du zu Hause bist.
Heimkehr in ein mit Licht gefülltes Haus
Stelle Deine Philips Hue App so ein, dass sie erkennt, wenn Du nach Hause kommst. Noch bevor Du Deine Haustür erreicht hast, werden die ausgewählten intelligenten Leuchten automatisch eingeschaltet.
Steuerung der intelligenten Leuchten von unterwegs aus
Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Deine Lichter, selbst wenn Du nicht zuhause bist. Schalte Deine Lichter aus der Ferne aus und ein, indem Du nur die App benutzt, um sicherzustellen, dass Dein Zuhause immer so beleuchtet ist, wie Du es willst.
Dimmen ohne Installation
Erleben Sie garantiert einfaches Dimmen mit Philips Hue. Nicht zu hell. Nicht zu dunkel. Einfach genau richtig. Kabel, Elektriker und Installation sind nicht nötig.
Steuere die Leuchten mit Deiner Stimme
Bei Anschluss an die Hue Bridge können die Leuchten mit Alexa, Apple HomeKit und dem Google Assistant verbunden werden, so dass sie per Stimme gesteuert werden können. Einfache Sprachbefehle schalten dann die Leuchten ein und aus, dimmen sie oder machen sie heller - selbst eine Lichtszene kann so eingerichtet werden.
Verbindung mit der Hue Bridge für vollständige und intelligente Beleuchtungssteuerung
Für dieses Produkt ist eine Verbindung zur Hue Bridge erforderlich, um das ganze Potenzial der vollständigen und intelligenten Steuerung und aller Funktionen ausschöpfen zu können. Steuere Deine Leuchten mit der Philips Hue-App, stelle Timer und Routinen ein, füge Leuchten hinzu oder entferne sie und vieles mehr. *Hue Bridge muss separat erworben werden.
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110