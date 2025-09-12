Steuere die Leuchten mit Deiner Stimme

Bei Anschluss an die Hue Bridge können die Leuchten mit Alexa, Apple HomeKit und dem Google Assistant verbunden werden, so dass sie per Stimme gesteuert werden können. Einfache Sprachbefehle schalten dann die Leuchten ein und aus, dimmen sie oder machen sie heller - selbst eine Lichtszene kann so eingerichtet werden.