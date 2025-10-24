A60 - Smarte Lampe B22 - 800
Die intelligente LED-Lampe B22 bietet verschiedene Weißtöne von warm- bis kaltweißem Licht und lässt sich unmittelbar Dimmen. Der Bajonettsockel passt in die meisten Standardleuchten, sodass Sie Ihr ganzes Zuhause mit intelligentem Licht versorgen können.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 800 Lumen*
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x109