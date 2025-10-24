Adore Badezimmer Deckenspot
Mit einer Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Adore erhältst Du drei Lichtpunkte, um Licht in Dein Zimmer zu bringen. Die integrierten Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall