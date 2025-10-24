Adore Badezimmer-Einbauspot
Mit diesem silberfarben Philips Hue White Ambiance Badezimmer-Einbauspot mit integrierten Lichtszenen tauchst Du Dein Badezimmer in ein natürliches, warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort per Bluetooth oder nutze weitere intelligente Lichtfunktionen mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Chrom
Material
Synthetik