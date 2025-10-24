Der beleuchtete Spiegel Adore macht Deine morgendlichen und abendlichen Rituale zu einem Vergnügen. Dieser große, runde Badezimmerspiegel ist von einem Ring aus warmem bis kühlem weißen Licht umgeben. Regle das Licht sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Mit einer Philips Hue Bridge kannst Du sämtliche smarte Lichtfunktionen nutzen.