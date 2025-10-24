Adore Badezimmer Spiegel mit Beleuchtung weiß + Dimmschalter
Der beleuchtete Spiegel Adore macht Deine morgendlichen und abendlichen Rituale zu einem Vergnügen. Dieser große, runde Badezimmerspiegel ist von einem Ring aus warmem bis kühlem weißen Licht umgeben. Regle das Licht sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Mit einer Philips Hue Bridge kannst Du sämtliche smarte Lichtfunktionen nutzen.
Aktueller Preis ist CHF 337.50
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall