Mit dem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Weiß kannst Du drei Lichtpunkte im Raum setzen. Stelle jeden Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet, und steuere den Spot sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.