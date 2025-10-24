Die Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Fair erzeugt ein einzigartiges, nach oben und unten strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Drei integrierte Lichtszenen stehen zur Auswahl. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.