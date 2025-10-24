Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Explore Stehleuchte weiß + Dimmschalter

Sale

Explore Stehleuchte weiß + Dimmschalter

Verbinde die Philips Hue White Ambiance Explore Stehleuchte mit Deinem Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • E27
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Glas

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay