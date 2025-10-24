Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin in Weiß fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Mit seinem warmen bis kühlen weißen Licht und den integrierten Lichtszenen fällt das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen leichter. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.