Support
White ceiling-mounted smart light fixture, product packaging, and a wireless remote control on a plain background.

Pillar Doppelspot

Mit den Philips Hue White Ambiance Doppelspot in Deinem Philips Hue Lampensystem kannst Du natürliches weißes Licht genießen, das Dir beim Aufwachen, Beleben, Konzentrieren, Lesen oder Entspannen hilft. Ein qualitativ hochwertiger Spot, der für Langlebigkeit und Detailgenauigkeit steht

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • GU10
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay