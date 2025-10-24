Der Philips Hue White Ambiance Spot Runner in Weiß, mit einstellbarem Kopf, erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht in jedem Winkel Deines Raums. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten und steuere den Spot sofort per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.