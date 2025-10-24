Runner Einzelspot
Der Philips Hue White Ambiance Spot Runner in Schwarz, mit einstellbarem Kopf, erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht in jedem Winkel Deines Raums. Nutze die integrierten Lichtszenen und steuere den Spot sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall