Support
Suspended dome-shaped ceiling light fixture with a white exterior, casting downward illumination onto a neutral background.

Runner Einzelspot

Wenn Du den Philips Hue White Ambiance Runner-Spot in Dein Philips Hue Lichtsystem integrierst, kannst Du natürliches Weißlicht genießen, das Dir beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Ein hochwertiger, langlebiger und mit Liebe zum Detail gestalteter Spot

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • GU10
  • Schwarz
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay