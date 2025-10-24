Starter-Kit, E27
Packe Dein Hue White Ambiance E27 Starter-Set aus und erfreue Dich an entspannenden und energiespendenden Lichtszenen oder erstelle direkt eigene Routinen. Es enthält die Hue Bridge, 2 smarte Lampen mit dem gesamten Weißlichtspektrum sowie einen Dimmschalter.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Inklusive Dimmschalter
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110