*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
A60 – Smarte Lampe E27 – 1600 lm
Hol Dir mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, um weniger Strom zu verbrauchen, die Chromasync™ Präzisionsfarbanpassung und das volle Spektrum an weißem Licht zu erleben. Erziele den idealen Farb- oder Weißlicht-Ton und passe ihn mit der Möglichkeit ultra-niedrig zu dimmen von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 % an.
Produkt-Highlights
- Up to 1600 lumen
- Full-spectrum light (1000-20000K)
- Dimmable to 0.2% brightness
- Chromasync™ precision color
- Control using app or voice
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.
Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.
Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen
Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.
Technische Daten
Nutzlebensdauer
Nutzlebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
50'000
Nennlebensdauer
25'000