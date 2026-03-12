B39 Kerze – Smarte E14 LED-Lampe
Über B39 Kerze – Smarte E14 LED-Lampe
Traditioneller Stil trifft auf moderne smarte Beleuchtungsmerkmale mit der Philips Hue Kerzenlampe mit einstellbaren Weiß- und Farbtönen. Genieße das warme bis kühle Weißlicht und Millionen von ausdrucksstarken Farben, um das perfekte Ambiente zu kreieren und Deine Wohnkultur zu ergänzen. Durch das ultra-niedrige Dimmen kannst Du die Lampe auf nur 0,2 % ihrer vollen Helligkeit dimmen und erhältst so eine gleichbleibende Farbleistung bei verschiedenen Dimmpegeln. Die neueste Generation dieser eleganten doppellagigen Design-Lampe bietet neue und verbesserte Funktionen, darunter ein Vollspektrum-Tageslicht, welches das Gefühl natürlichen Tageslichts in Dein Zuhause bringt. Entspanne Dich bei den warmen Farben eines Sunsets im Sommer oder werde aktiv beim klaren Weiß eines Winterhimmels. Chromasync stellt sicher, dass die 16 Millionen Farben der Lampe über mehrere Leuchtmittel hinweg ohne Farbabweichungen präzise aufeinander abgestimmt sind. Der Lampe ist jetzt 40 % effizienter als ihre Vorgängergeneration, während die Matter-Kompatibilität eine nahtlose Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten ermöglicht. Schalte mit einer Hue Bridge noch mehr Funktionen frei.
- Dimmbar auf 0.2 % Helligkeit
- Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
- App- und Sprachsteuerung
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103099303
Lampeneigenschaften
- Lampenform
- Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel
- E14
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- PC
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50'000
- Nennlebensdauer
- 25'000
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit für Betrieb
- 5 % <H<95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- Farbwechsel (LED)
- Ja
- LED integriert
- Ja
- LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten
- Ja
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 195
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 135
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Ambience, Schlafzimmer, Esszimmer, Funktional, Flur, Home Office, Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Küche, Wohnzimmer
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103099303
- Nettogewicht
- 0.09 kg
- Bruttogewicht
- 0.13 kg
- Höhe
- 174 mm
- Länge
- 72 mm
- Breite
- 72 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004295302
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103099303
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.2 W
- Energieeffizienz-Label (EEL)
- D
- Leistung
- 3.7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 4
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 39 mm
- Gesamte Länge
- 117 mm
- Gesamte Breite
- 39 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 500
- Kompatibel mit dimmbaren Philips Hue Geräten
- Yes
- Durchmesser
- 39 mm
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- D
- Fassung/Sockel
- E14
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- nicht zutreffend
- EPREL-Registrierungsnummer
- 2480948
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Damp location, Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
Die Lampe
- Bezugsgröße für Steuerungseinstellung*
- 4000 K; über die Hue App Szene „Kühl hell“
- Durchmesser
- 39 mm
- Bauform
- Bulb
- Höhe
- 117 mm
- Eingangsspannung
- 220V-240V
- Lichtleistung
- Weiß- und Farblicht
- Leistungsfaktor
- 0.5
- Software-Upgrades möglich
- Ja
- Äquivalente Wattleistung
- 40 W
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- Sprachassistenten
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Über Hue Bridge)
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden