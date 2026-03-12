Traditioneller Stil trifft auf moderne smarte Beleuchtungsmerkmale mit der Philips Hue Kerzenlampe mit einstellbaren Weiß- und Farbtönen. Genieße das warme bis kühle Weißlicht und Millionen von ausdrucksstarken Farben, um das perfekte Ambiente zu kreieren und Deine Wohnkultur zu ergänzen. Durch das ultra-niedrige Dimmen kannst Du die Lampe auf nur 0,2 % ihrer vollen Helligkeit dimmen und erhältst so eine gleichbleibende Farbleistung bei verschiedenen Dimmpegeln. Die neueste Generation dieser eleganten doppellagigen Design-Lampe bietet neue und verbesserte Funktionen, darunter ein Vollspektrum-Tageslicht, welches das Gefühl natürlichen Tageslichts in Dein Zuhause bringt. Entspanne Dich bei den warmen Farben eines Sunsets im Sommer oder werde aktiv beim klaren Weiß eines Winterhimmels. Chromasync stellt sicher, dass die 16 Millionen Farben der Lampe über mehrere Leuchtmittel hinweg ohne Farbabweichungen präzise aufeinander abgestimmt sind. Der Lampe ist jetzt 40 % effizienter als ihre Vorgängergeneration, während die Matter-Kompatibilität eine nahtlose Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten ermöglicht. Schalte mit einer Hue Bridge noch mehr Funktionen frei.

Dimmbar auf 0.2 % Helligkeit

Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung

App- und Sprachsteuerung