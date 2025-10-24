Einzelne Lampe, GU10
Bringe mit diesem intelligenten GU10-Spot Farbe in Dein Heim. Mit einer Auswahl von 16 Millionen Farben erhält Dein Heim einen ganz neuen Charakter. Der Anschluss an die Hue Bridge ermöglicht die Nutzung des gesamten Potenzials der intelligenten Beleuchtungssteuerung.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x GU10-Lampe
- Weißes und farbiges Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x71