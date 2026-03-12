Festavia, dauerhaft installiert, 9 m, 16 Lichtpunkte, weiß, Verl.
Über Festavia, dauerhaft installiert, 9 m, 16 Lichtpunkte, weiß, Verl.
Die ultimative Dekoration für das ganze Jahr. Gestalte den Außenbereich Deines Zuhauses mit einer Lichterkette aus hellen, farbigen Lichtpunkten passend zu jedem Anlass, jeder Jahreszeit und jeder Stimmung. Diese 9 m lange Erweiterung enthält 16 wetterfeste Lampen. Sie wird direkt an das Ende einer dauerhaft installierten Festavia Lichterkette für den Außenbereich angeschlossen und erweitert so Deine vorhandene Installation ganz unkompliziert. Die dauerhaft installierten Festavia Lichterketten für den Außenbereich sind auf bis zu 45 Meter verlängerbar. So kannst Du Dachkanten, Traufen und Vorsprünge rund ums ganze Haus eindrucksvoll beleuchten.
- Chromasync™ Präzisionsfarbe
- 9 m Verlängerung mit 16 Lampen
- Bis zu 50 lm pro Lampe
- Wasserfest (IP65)
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103078544
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Kunststoff
Nutzlebensdauer
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer
- 50'000
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit für Betrieb
- 5 % <H<75 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Farbwechsel (LED)
- Ja
- Vollständig witterungsbeständig
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
Lichterkette/Lightstrip
- Verlängerung möglich
- Ja
- Eingangsspannung
- 24V
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Außenbereich, Patio
- Typ
- Lichterketten
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103078544
- Nettogewicht
- 0.56 kg
- Bruttogewicht
- 0.73 kg
- Höhe
- 72 mm
- Länge
- 186.5 mm
- Breite
- 185 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004284803
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5
- Energieeffizienz-Label (EEL)
- G
- Leistung
- 13
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0.56 kg
- Nettogewicht
- 1.24 lb
- Kabellänge
- 9'150
- Länge der Lichterkette
- 9'144 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 800
- Netzstrom
- 24 V DC
- IP-Code
- IP65
- Lichtleistung von 2.700 K
- 680
- EPREL-Registrierungsnummer
- 2423919
- LED-Lichtabstand (Zoll)
- 22.4 in
- LED-Lichtabstand
- 57 cm
- Anzahl Lichtquellen
- 16
- Schutzklasse (Lichterkette)
- III - safe extra low voltage
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
Häufige Fragen
Kann man die Festavia Permanent Outdoor Lights verlängern, nachdem man sie einmal abgeschnitten hat?
Wenn Du sie einmal abgeschnitten hast, kannst Du sie nicht mehr verlängern. Die Lichterkette kann nur mit dem Steckverbinder am Ende der Lichterkette verlängert werden.
Wie lassen sich die Hue Festavia Permanent Outdoor Lights am besten an der Fassade, Dachkante oder dem Dachvorsprung befestigen?
Die Lichterkette wird mit hochwertigem Klebeband (3M VHB) geliefert, das eine einfache und sichere Montage ermöglicht. Die Verwendung von Schrauben wird empfohlen, wenn die Lichterkette langfristig installiert werden soll.