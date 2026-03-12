Hue Festavia Lichterkette

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A collection of string lights with visible pink and yellow LED bulbs arranged on a surface, casting colored illumination around them.
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Über Hue Festavia Lichterkette

Mit 100 smarten Mini-LEDs entlang eines 8-Meter-Kabels sind Hue Festavia Lichterketten die perfekte Dekoration für drinnen und draußen. Erstelle einen Farbverlauf entlang der Lichterkette, stelle einen Effekt wie Sparkle oder Prism ein, oder verwende einen Weißton oder eine Farbe für ein traditionelleres Aussehen.

  • 100 smarte Farb-LEDs
  • 8-Meter-Kabel
  • Schwarze Kordel
  • Inklusive Netzteil
  • Innen- und Außenbereich

Inspiration für Beleuchtung

Schaue Dir an, wie andere Menschen smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue

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