Hue Festavia Lichterketten sind einzigartig - deshalb erhalten sie auch einzigartige Funktionen! Hue Festavia Lichterketten können in drei verschiedenen Lichtstilen leuchten: Linear, Diffus und Gespiegelt. Linear erzeugt einen nahtlosen Farbverlauf von einem Ende der Lichterkette zum anderen. Diffus verteilt bis zu fünf Farben nach dem Zufallsprinzip über die Länge der Lichterkette.

Gespiegelt erzeugt zwei Farbverläufe, die von der Mitte der Lichterkette zu den Enden hin gespiegelt werden.

Du möchtest einen der drei Lichtstile auswählen? Dann tippe in der Philips Hue App zunächst auf das Zimmer oder die Zone, in dem sich Deine Hue Festavia Lichterketten befinden. Tippe anschließend auf Deine Lichterketten und dann neben der Helligkeitseinstellung auf das Symbol für die Lichtstile.