Hue Festavia Lichterkette
Aktueller Preis ist CHF 130.00
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- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
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Über Hue Festavia Lichterkette
Mit 100 smarten Mini-LEDs entlang eines 8-Meter-Kabels sind Hue Festavia Lichterketten die perfekte Dekoration für drinnen und draußen. Erstelle einen Farbverlauf entlang der Lichterkette, stelle einen Effekt wie Sparkle oder Prism ein, oder verwende einen Weißton oder eine Farbe für ein traditionelleres Aussehen.
- 100 smarte Farb-LEDs
- 8-Meter-Kabel
- Schwarze Kordel
- Inklusive Netzteil
- Innen- und Außenbereich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8720169246782
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 15'000
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb
- geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 40 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Farbwechsel (LED)
- Ja
- dimmbar
- Ja
- Vollständig witterungsbeständig
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Universalstecker
- Nein
Lichteigenschaften
- Farbtemperatur
- 2000-6500 K
Lichterkette/Lightstrip
- Verlängerung möglich
- Nein
- Eingangsspannung
- 24V
- Wattleistung
- 7 W
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8720169246782
- Nettogewicht
- 0.82 kg
- Bruttogewicht
- 1.1 kg
- Höhe
- 114 mm
- Länge
- 156 mm
- Breite
- 226 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929003674504
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5 W
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0.8 kg
- Gesamte Länge
- 800 mm
- LED-Durchmesser
- 5 mm
- Kabellänge bis zur ersten LED
- 4'400 mm
- Länge der Lichterkette
- 8'000 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V, 50–60 Hz
- Schutzklasse
- Klasse II
- LED-Lichtabstand
- 80 mm
- Anzahl Lichtquellen
- 100
- IP-Code des Netzteils
- IP55 | Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, strahlwassergeschützt
- Schutzklasse (Lichterkette)
- Class III
- IP-Code der Lichterkette
- IP54 | Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
Häufige Fragen
Kann ich die Hue Festavia Lichterkette im Freien verwenden?
Das hängt von Deiner Version ab. Ab dem Jahr 2023 gekaufte Hue Festavia Lichterketten sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Vor September 2023 gekaufte Hue Festavia Lichterketten sind nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
Was sind Stile?
Hue Festavia Lichterketten sind einzigartig - deshalb erhalten sie auch einzigartige Funktionen! Hue Festavia Lichterketten können in drei verschiedenen Lichtstilen leuchten: Linear, Diffus und Gespiegelt. Linear erzeugt einen nahtlosen Farbverlauf von einem Ende der Lichterkette zum anderen. Diffus verteilt bis zu fünf Farben nach dem Zufallsprinzip über die Länge der Lichterkette.
Gespiegelt erzeugt zwei Farbverläufe, die von der Mitte der Lichterkette zu den Enden hin gespiegelt werden.
Du möchtest einen der drei Lichtstile auswählen? Dann tippe in der Philips Hue App zunächst auf das Zimmer oder die Zone, in dem sich Deine Hue Festavia Lichterketten befinden. Tippe anschließend auf Deine Lichterketten und dann neben der Helligkeitseinstellung auf das Symbol für die Lichtstile.
Kann ich die Hue Festavia Lichterketten an mein Hue Niedervolt-System im Außenbereich anschließen?
Das hängt von Deiner Version ab. Ab dem Jahr 2023 produzierte Hue Festavia Lichterketten sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Diese Version kann an eine Niedervoltanlage angeschlossen werden.
Wenn Deine Hue Festavia Lichterketten im Jahr 2022 produziert wurden, sind sie nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
Wie viele Hue Festavia Lichterketten kann das im Lieferumfang enthaltene Netzteil unterstützen?
Du kannst so viele Hue Festavia Lichterketten hinzufügen, bis Du die maximale Wattleistung des Netzteils erreichst. Diese beträgt 30 W. Addiere die Wattleistung der Leuchten, die Du anschließen möchtest, um zu sehen, wie viele angeschlossen werden können:
100 LEDs: 7 W
250 LEDs: 14 W
500 LEDs: 28 W
Du kannst beispielsweise 4 100-LED-Lichterketten – insgesamt 28 W – an ein einzelnes 30-W-Netzteil anschließen. Der Anschluss von 5 100-LED-Lichterketten würde jedoch insgesamt 35 W ergeben und das Netzteil überlasten.
Sind die Festavia Lichterketten Bluetooth kompatibel?
Ja. Du kannst die Hue Festavia Lichterkette per Bluetooth steuern.
Kann meine Hue Festavia Lichterkette sowohl in weißem als auch farbigem Licht leuchten?
Ja! Die Hue Festavia Lichterkette bietet Millionen weißer und farbiger Lichtschattierungen. Damit kannst Du für jeden Anlass die passende Stimmung und Dekoration erzeugen.
Kann ich das Hue Festavia Netzteil im Außenbereich verwenden?
Das hängt von der Version Deiner Festavia ab. Alle Netzteile für Hue Festavia Lichterketten, die ab 2023 produziert wurden, sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Diese Version kann an eine Niedervoltanlage angeschlossen werden.
Wenn Deine Hue Festavia Lichterketten im Jahr 2022 produziert wurden, ist das Netzteil nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
Wenn Du in Großbritannien lebst, musst Du Deine Hue Festavia Lichterketten an Steckdosen in Innenräumen anschließen.
Kann ich an einem Weihnachtsbaum zwei Hue Festavia Lichterketten verwenden?
Da es drei Größen von Hue Festavia Lichterketten gibt, kannst Du jederzeit eine längere Version kaufen, wenn Du mehr Lichter an Deinem Weihnachtsbaum haben möchtest. Du kannst aber auch zwei Lichterketten verwenden, wenn Du dies bevorzugst. [Lies die Anleitung zum Aufhängen von Lichterketten], um zu erfahren, wie Du das machst.
Wie erziele ich mit der Hue Festavia Lichterkette den besten Lichteffekt?
Achte bei der Verwendung von Hue Festavia Lichterketten darauf, dass sich das freie Ende der Lichterkette an der Spitze des Baumes befindet. Das Netzteil sollte sich am unteren Ende des Baumes befinden.
Die Ausführung mit 500 LEDs ist etwas anders. Sie besteht aus zwei Lichterketten mit 250 LEDs und einem Anschlusskasten in der Mitte. Der Anschlusskasten kann auf dem Boden platziert werden. Achte jedoch darauf, dass der Teiler zur Mitte des Baumes zeigt, damit die beiden Seiten gleichmäßig lang sind.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest Du im Leitfaden.
Kann ich jede LED an der Hue Festavia Lichterketten einzeln steuern?
Wie bei anderen Hue Gradient Produkten kannst Du drei Zonen entlang der Lichterkette steuern, um einen Lichtverlauf zu erzeugen. Zwar können die einzelnen LEDs gleichzeitig unterschiedliche Farben anzeigen, aber Du kannst nicht jede Lampe einzeln steuern.