Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Liane Wandleuchte

Liane Wandleuchte

Die Philips Hue White and Color Ambiance Liane Wandleuchte hat ein schlankes Design, sorgt für einen indirekten Lichteffekt und verleiht Deiner Inneneinrichtung einen modernen Touch. So kannst Du mit dem geeigneten Weiß- oder Farblichtton Deiner Wahl die perfekte Atmosphäre schaffen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Integrierte LED
  • Schwarz
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Aluminium

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

